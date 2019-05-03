Эмери: «Арсенал» может гордиться результатом матча с «Валенсией»

Лондон, , 10:55 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы с «Валенсией». Об этом сообщает BBC.

«После первого гола мы хорошо отреагировали со спокойствием и страстью. Мы использовали свои моменты, голы в первом тайме вселили в нас уверенность», — сказал Эмери.

Он также добавил, что футболисты «Арсенала» могут гордиться добытым результатом и должны сосредоточиться на ответном матче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» одержал победу над «Валенсией» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счётом 3:1.

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