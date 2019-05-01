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Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира

Спорт

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

Барселона, Испания, 1 мая 2019, 07:35 — REGNUM  Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил перед матчем с каталонским клубом, сообщается на сайте УЕФА.

«Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел», — сказал Клопп.

Он также отметил, что в «Барселоне» вся команда состоит из игроков высочайшего уровня.

«Перед началом сезона Месси сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза! Но мы тоже хотим пройти в финал», — добавил Клопп.

Напомним, «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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