Хоккеисты из Казахстана обыграли сборную Словении на чемпионате мира

Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Сборная Казахстана одержала победу над командой Словении в первый соревновательный день чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа А), сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

В первом периоде казахстанские хоккеисты забросили в ворота соперника три шайбы. Отучились Никита Михайлис (дубль) и Антон Некряч. Во втором тайме сборная Словении уменьшила разрыв — 3:2. В третьем тайме счет остался неизменным.

Отметим, в первый день чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа А) сборная Южной Кореи одержала верх над Венгрией со счетом 5:1, а Белоруссия оказалась сильнее команды Литвы — 4:3. 1 мая сборная Казахстана встретится с хоккеистами из Литвы.

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