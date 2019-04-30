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Хоккеисты из Казахстана обыграли сборную Словении на чемпионате мира

Спорт

1 мая сборная Казахстана встретится с хоккеистами из Литвы

Нур-Султан, 30 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  Сборная Казахстана одержала победу над командой Словении в первый соревновательный день чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа А), сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

В первом периоде казахстанские хоккеисты забросили в ворота соперника три шайбы. Отучились Никита Михайлис (дубль) и Антон Некряч. Во втором тайме сборная Словении уменьшила разрыв — 3:2. В третьем тайме счет остался неизменным.

Отметим, в первый день чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа А) сборная Южной Кореи одержала верх над Венгрией со счетом 5:1, а Белоруссия оказалась сильнее команды Литвы — 4:3. 1 мая сборная Казахстана встретится с хоккеистами из Литвы.

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