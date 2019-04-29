Возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон ожидается 7 сентября

Абу-Даби, , 12:53 — REGNUM Первый после почти годичной дисквалификации поединок боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может провести 7 сентября. В этот день в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 242, сообщил у себя в твиттере 29 апреля журналист ESPN Бретт Окамото.

«UFC официально объявил, что UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. Официального хедлайнера нет, но ожидается возвращение Хабиба Нурмагомедова в главном событии вечера», — написал журналист.

Имя соперника Нурмагомедова не называется, но наиболее вероятно, что им станет американец Дастин Порье. Он, напомним, 13 апреля победил соотечественника Макса Холооуэйа и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Всего в активе 30-летнего Порье 25 побед при пяти поражениях. Последняя неудача датирована 17 сентября 2016 года. Хабибу Нурмагомедову также 30 лет. На сегодняшний он провёл 27 боев, и все они завершились для дагестанского спортсмена победами. В апреле 2018 года он оказался сильнее американца Эла Яквинты и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Спустя полгода, 6 октября, Нурмагомедов защитил титул во встрече с ирландцем Конором Макгрегором.Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент дагестанский атлет отбывает девятимесячную дисквалификацию за участие в массовой потасовке, которая произошла сразу после поединка с Макгрегором в рамках турнира UFC 229.Читайте также: Порье победил на турнире UFC236 и стал следующим противником Нурмагомедова

Напомним, к настоящему времени в активе Хабиба Нурмагомедова 27 боёв, и все они завершились для дагестанского спортсмена победами.