«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

Бостон, США, , 09:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над командой «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди граден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме.

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.

У их оппонентов шайбами отметились Мэтт Гржельчик (8-я минута) и Давид Пастрняк (23).

Отметим, по итогам встречи «Коламбус» сравнял счет в серии. Следующая игра состоится 1 мая в Колумбусе.