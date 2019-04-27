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Хабаровский «Амур» заключил контракты с вратарями Ликиным и Киселевым

Спорт

Соглашения рассчитаны на два года

Хабаровский «Амур» заключил контракты с вратарями Ликиным и Киселевым
Fanny Schertzer
Хоккейная клюшка

Хабаровск, 27 апреля 2019, 09:58 — REGNUM  Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» заключил новые двусторонние контракты с голкиперами Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщает 27 апреля пресс-служба команды.

Известно также, что соглашения рассчитаны сроком на два года.

Евгений Аликин выступает за хабаровскую команду с 2015 года и прошедшем сезоне сыграл 31 матч за клуб, отразив 91,4% бросков по его воротам и оформив 1 шут-аут.

Евгений Киселев перешел в состав «Амура» в сезоне 2017/18 и в прошлом сезоне сыграл за клуб-партнер «Амура» из ВХЛ «Сокол» в 17 матчах, отразив 93,4% бросков по его воротам и также оформив 1 шут-аут.

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