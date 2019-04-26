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«Формула-1»: заезды в Баку остановлены из-за непредвиденной ситуации

Спорт

Канализационный люк повредил днище одного из болидов

«Формула-1»: заезды в Баку остановлены из-за непредвиденной ситуации
Формула-1

Баку, 26 апреля 2019, 13:49 — REGNUM  Первая сессия свободных заездов «Формулы-1» на Гран-При Азербайджана была остановлена для проверки канализационных люков на трассе, сообщает официальный сайт чемпионата.

Вскоре после начала тренировочных заездов болид Джорджа Рассела (команда Williams) повредил днище о канализационный люк, сорванный шедшей впереди машиной. Гоночная дирекция приняла решение прекратить заезд и осмотреть все люки.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем этапе «Формулы-1» — Гран-При Китая — победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes. Россиянин Даниил Квят (Torro Rosso) сошел с дистанции. Гонка в Баку состоится 28 апреля в 15 часов по московскому времени.

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Формула 1
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