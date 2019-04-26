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Боксеры из Казахстана завоевали 11 медалей на чемпионате Азии

Спорт

В весовой категории до 75 кг чемпионом стал Турсынбай Кулахмет

Боксеры из Казахстана завоевали 11 медалей на чемпионате Азии
Иллюстрация: Sports.kz
Боксеры на ринге чемпионата Азии 2019

Бангкок, 26 апреля 2019, 13:48 — REGNUM  Спортсмены из Казахстана завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по боксу в Таиланде, сообщает 26 апреля издание Sport.kz.

Чемпионами Азии стали Турсынбай Кулахмет в весовой категории до 75 кг и Бек Нурмаганбет — в категории до 81 кг. Серебряные медали завоевали Закир Сафиуллин — в весовой категории до 60 кг и Камшыбек Кункабаев — в категории до 91 кг.

Поражение в полуфинале потерпели Василий Левит (91 кг), Дарига Шакимова (69 кг), Ляззат Кунгейбаева (81 кг), Сантали Толтаев (64 кг), Фариза Шотлай (81 кг), Милана Сафронова (64 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Бангкоке стартовал чемпионат Азии по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на турнире семь медалей: две золотые, две серебряные и семь бронзовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Боксер из Казахстана стал чемпионом Азии

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