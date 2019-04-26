Спортсмен из ЮАР переплыл озеро Малави, побив два мировых рекорда — СМИ

Лилонгве, , 13:42 — REGNUM Пловец Мартин Хоббс побил мировой рекорд, переплыв озеро Малави в длину. Спортсмен преодолел 580,9 километров, передает CNN Africa.

По информации издания, 45-летний Хоббс установил мировой рекорд за самый долгий одиночный заплыв. Он стал первым человеком, который полностью переплыл кишащее крокодилами и бегемотами озеро Малави. Хоббс завершил свой заплыв в среду, 24 апреля. Заплыв продолжался 54 дня.

Отмечается, что Хоббс проплывал в среднем 11 километров в день. Он плыл в разных погодных условиях, однажды на озере было торнадо, спровоцировавшее огромные волны.

«Я всегда мечтал отправиться в африканское путешествие, но все никак не мог собраться», — рассказал Хоббс журналистам.

Еще шесть лет назад спортсмен не занимался плаванием. Он начал свою спортивную карьеру как байкер и марафонец, однако после того, как сломал позвонок, ему пришлось покинуть эти виды спорта.