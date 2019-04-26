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Буффон может вернуться в «Ювентус» на одну из руководящих должностей

Спорт

Буффон вернётся в клуб, если ПСЖ не продлит с ним контракт

Турин, Италия, 26 апреля 2019, 12:43 — REGNUM  Вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус» из ПСЖ на одну из руководящих должностей. Об этом сообщает Sportmediaset.

По информации издания, Буффон вернётся в «Ювентус», если ПСЖ не продлит с ним контракт. Руководство «старой синьоры» готово предложить Буффону работу в структуре клуба.

Напомним, летом 2018 года Буффон перешёл в ПСЖ после из «Ювентуса», за который играл с 2001 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца сезона 2018/19 с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне Буффон сыграл в 21 матче за ПСЖ, которых пропустил 15 голов.

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