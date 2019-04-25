«Реал» может купить полузащитника «Боруссии» Санчо

Мадрид, , 14:55 — REGNUM Мадридский «Реал» может купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть Санчо в своей команде. При этом «королевский клуб» может заплатить за игрока €180 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы, как ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Санчо является воспитанником «Манчестер Сити», в 2017 году он перешёл в «Боруссию». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

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