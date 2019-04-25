Четверг, 25 Апреля 2019 года
17:48:22 МСК

«Реал» может купить полузащитника «Боруссии» Санчо

Спорт

Зидан хочет видеть Санчо в своей команде

Мадрид, 25 апреля 2019, 14:55 — REGNUM  Мадридский «Реал» может купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть Санчо в своей команде. При этом «королевский клуб» может заплатить за игрока €180 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы, как ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Санчо является воспитанником «Манчестер Сити», в 2017 году он перешёл в «Боруссию». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Читайте также: Дубль Джейдона Санчо принес «Боруссии» победу над «Майнцем»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить