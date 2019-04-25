ФИФА пожизненно отстранила бывшего капитана сборной Сьерра-Леоне

Фритаун, , 14:25 — REGNUM Бывший капитан сборной Сьерра-Леона по футболу Ибрагим Каргбо был пожизненно отстранён от участия в играх за подозрение в организации договорных матчей. Вместе с ним были отстранены еще трое африканских футболистов, передает BBC Sport.

По информации издания, футболиста из Бенина Сейдата Чомого и футболиста из Малави Хеллингса Мвакасунгула также пожизненно отстранили от матчей. Сроком на 10 лет был отстранен футболист из Кении Джордж Овино Ауди.

ФИФА сообщила, что санкции были применены из-за подозрения в принятии участия в организации договорных матчей на международном уровне. Однако представители федерации не раскрыли информацию о том, какие именно матчи были договорными.

Запреты вступили в силу 24 апреля.