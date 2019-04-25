Ливерпуль, Великобритания, , 10:41 — REGNUM

Лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) будет назван защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, PFA признает ван Дейка лучшим футболистом сезона в АПЛ. При этом защитник обойдёт таких конкурентов, как Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Бернарду Силву из «Манчестер Сити», а также Эдена Азара из «Челси» и одноклубника Садио Мане.

Напомним, в сезоне 2017/18 лучшим был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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