«Филадельфия» выиграла серию у «Бруклина» в плей-офф НБА

Филадельфия, США, , 10:22 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Бруклин Нетс» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 122:100.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36).

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