«Сан-Хосе» вырвал победу в серии у «Вегаса» в драматичном седьмом матче

Сан-Хосе, США, 24 апреля 2019, 08:53 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
К началу третьего периоду «Вегас» вёл в счёте с разницей в три шайбы — 3:0, отличились Вильям Карлссон, Коди Икин и Макс Пачиоретти.
Однако хоккеистам «Сан-Хосе» в течение четырёх минут удалось отыграться и выйти вперёд — 4:3. Дубль оформил форвард Логан Кутюр, ещё по шайбе забросили Томаш Гертл и Кевин Лабанк.
На последней минуте третьего периода форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо сделал счёт 4:4. К этому времени «рыцари» играли вшестером с пустыми воротами.
Судьба поединка и всей серии решалась в овертайме, в котором удачливее оказались хоккеисты «Шаркс». Победную шайбу забросил нападающий Баркли Гудроу — 5:4.
Таким образом, «Сан-Хосе» выиграл серию у «Вегаса» со счётом 4:3 и вышел в полуфинал Западной конференции.
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 5:4 (0:1, 0:1, 4:2, 1:0).
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