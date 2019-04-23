Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Москва, , 11:02 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 23 апреля сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

Дзюба признан лучшим в голосовании болельщиков, за него отдали голоса 28 155 человек, что составило 62,1% от всех респондентов.

Кроме Дзюбы на звание лучшего игрока тура претендовали Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Рассказов («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо»), Олег Иванов («Ахмат»), Эрик Бикфалви («Урал»), Игорь Горбатенко («Арсенал») и Артём Галаджан («Оренбург»).

Напомним, Дзюба забил два гола, оформив дубль, в матче с «Краснодаром». Благодаря этому «Зенит» победил со счётом 3:2.

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