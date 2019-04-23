«Даллас» выиграл серию у «Нэшвилла» в плей-офф НХЛ

Даллас, США, , 07:14 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде «Нэшвилл» открыл счёт, отличился нападающий Остин Уотсон. Во втором периоде хоккеисты «Далласа» восстановили равновесие благодаря голу Джейсона Дикинсона.

Судьба матча и всей серии решилась в овертайме. Победную шайбу забросил защитник «Далласа» Йон Клинберг после передачи Александра Радулова.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию у «Нэшвилла» со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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