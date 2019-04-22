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Легкоатлетка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии в Катаре

Спорт

Спортсменка преодолела 400 метров за 53,18 секунды

Доха, 22 апреля 2019, 07:38 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Элина Михина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике в Катаре, сообщили в национальной Олимпийском комитете республики.

Легкоатлетка преодолела 400 метров за 53,18 секунды. Первое место заняла Сальва Насер из Бахрейна — 51,34 секунды. Третье место осталось за Пувамой Раджу Мачеттирой из Индии — 53,21.

Отметим, ранее среди мужской сборной Казахстана в финал чемпионата Азии по легкой атлетике пробился Михаил Литвин. В полуфинальном забеге на 400 метров он установил новый рекорд Казахстана — 45,38 секунды.

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Легкая атлетика
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