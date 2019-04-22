«Урал» обыграл «Рубин»: фоторепортаж

Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В Екатеринбурге на Центральном стадионе футболисты клуба «Урал» обыграли «Рубин» из Казани. Прошедшая 21 апреля встреча, завершилась со счётом 2:1.

От клуба «Урал» голы забили Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. От «Рубина» мяч забил Дмитрий Полоз.

Впрочем, пока по итогам 24 матчей «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, а Урал на десятом. У каждой команды по 30 очков.

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