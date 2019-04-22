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«Урал» обыграл «Рубин»: фоторепортаж

Спорт

Счёт составил 2:1

26
«Урал» обыграл «Рубин»: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви отправляет мяч в ворота

Екатеринбург, 22 апреля 2019, 06:36 — REGNUM  В Екатеринбурге на Центральном стадионе футболисты клуба «Урал» обыграли «Рубин» из Казани. Прошедшая 21 апреля встреча, завершилась со счётом 2:1.

1
Андрей Панюков и Руслан Камболов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Андрей Панюков и Руслан Камболов
3
Владислав Подберёзкин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владислав Подберёзкин
11
Екатеринбург Арена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбург Арена

От клуба «Урал» голы забили Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. От «Рубина» мяч забил Дмитрий Полоз.

18
Фан-сектор ФК «Урал»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фан-сектор ФК «Урал»
20
Хорен Байрамян
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хорен Байрамян
26
Падение в штрафной «Урала»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Падение в штрафной «Урала»

Впрочем, пока по итогам 24 матчей «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, а Урал на десятом. У каждой команды по 30 очков.

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Хорен Байрамян и Стефан Странберг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хорен Байрамян и Стефан Странберг

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Читайте ранее в этом сюжете: «Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ

regnum author Алексей Колчин
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