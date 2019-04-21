«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» с дабл-даблом Йокича, сравняв счет в серии

Сан-Антонио, США, , 10:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно выиграл у команды «Сан-Антонио Сперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» в Сан-Антонио и завершилась со счетом 117:103 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком матча оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. Его партнеры по клубу Джамал Маррей и Тори Кррейг набрали 24 и 18 очков за игру соответственно.

У их оппонентов самым результативным оказался нападающий Ламаркус Олдридж, который остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и 9 подборами. Ещё 19 очков на счету Демара Дерозана.

Отметим, по итогам встречи «Денвер» сравнял счет в первом раунде серии плей-офф до 2−2. Следующая игра пройдет в Денвере 24 апреля.