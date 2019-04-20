Олимпийский чемпион по бегу дисквалифицирован за допинг на четыре года

Найроби, , 13:49 — REGNUM Кенийский бегун Асбель Кипроп, являющийся олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира, дисквалифицирован сроком на четыре года за употребление допинга, сообщение об этом размещено 20 апреля на официальном сайте независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit

Согласно данным источника, расследование в отношении Кипропа было начато ещё 27 ноября 2017 года. После проведенных анализов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что все антидопинговые пробы спортсмена оказались положительными и в крови спортсмена был также обнаружен эритропоэтин (ЭПО).

Дисквалификация спортсмена считается начатой с 3 февраля 2018 года, также все его результаты с 247 ноября 2017 года будут аннулированы.

Отметим, Асбель Кипроп является олимпийским чемпионом 2008 года на дистанции 1500 метров, также спортсмен три раза становился чемпионом мира в 2011, 2013 и 2015 годах.