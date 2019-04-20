СМИ: «Манчестер Юнайтед» может продать форварда Лукаку

Лондон, , 07:58 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» намеревается продать своего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает 20 апреля The Telegraph.

По информации издания, главный наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер собирается провести в команде серьезные кадровые перестановки и Лукаку может оказаться одним из тех, кому придется покинуть команду.

При этом «МЮ» готов продать футболиста только за приемлемое в денежном выражении предложение и главным препятствием в этом вопросе может стать его высокая зарплата, которая составляет 255 тысяч фунтов в неделю.

Также сообщается, что к Лукаку проявляют интерес такие клубы как миланский «Интер», мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

Кроме этого, по информации The Telegraph, «МЮ» может продать таких футболистов как Алексис Санчес, Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата и Андер Эррера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 апреля, клуб «МЮ» проиграл команде «Барселона» в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов со счетом 3:0.