Иван Штырков попал в больницу перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 07:30 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков из-за проблем со здоровьем оказался в больнице за день до турнира UFC в Санкт-Петербурге и потому его бой с представителем США Дэвином Кларком отменен. Об этом 20 апреля сообщил в видео, выложенном в его Instagram, сам американский боец.

«К сожалению, мой бой в России отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице», — рассказал Дэвин Кларк, несколько раз поблагодарив всех за поддержку.

Отметим, в марте 2019 года российский боец Иван Штырков, ранее выступавший в турнирах российской организации Russian Cagefighting Championship (RCC), заключил с UFC контракт сроком на четыре поединка. Спортсмен является трехкратным бронзовым чемпионом России по боевому самбо и в его активе 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.

Напомним, турнир UFC в Санкт-Петербурге станет вторым в истории промоушна, проводимом в России. Главным боем вечера будет схватка еще одного российского бойца Алексея Олейника с Алистаром Оверимом из Нидерландов.