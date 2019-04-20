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Иван Штырков попал в больницу перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Спорт

Данный турнир станет вторым в истории UFC в России

Санкт-Петербург, 20 апреля 2019, 07:30 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков из-за проблем со здоровьем оказался в больнице за день до турнира UFC в Санкт-Петербурге и потому его бой с представителем США Дэвином Кларком отменен. Об этом 20 апреля сообщил в видео, выложенном в его Instagram, сам американский боец.

«К сожалению, мой бой в России отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице», — рассказал Дэвин Кларк, несколько раз поблагодарив всех за поддержку.

Отметим, в марте 2019 года российский боец Иван Штырков, ранее выступавший в турнирах российской организации Russian Cagefighting Championship (RCC), заключил с UFC контракт сроком на четыре поединка. Спортсмен является трехкратным бронзовым чемпионом России по боевому самбо и в его активе 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.

Напомним, турнир UFC в Санкт-Петербурге станет вторым в истории промоушна, проводимом в России. Главным боем вечера будет схватка еще одного российского бойца Алексея Олейника с Алистаром Оверимом из Нидерландов.

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Смешанные единоборства
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