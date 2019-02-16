Бой Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215 признан несостоявшимся

Анкасвилл, США, , 08:26 — REGNUM Бой между бойцами смешанного стиля (ММА) представителе России Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215, проходившем в Анкасвилле (США), признан несостоявшимся, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

На 15-й секунде боя американец нанес сильнейший удар Харитонову в пах при попытке провести лоукик. В результате российский боец не смог продолжить бой и был унесен из октагона на носилках. Затем Мэтт Митрион принес свои извинения оппоненту за произошедшее.

Отметим, у 38-летнего Харитонова 38 побед и 6 поражений в турнирах ММА. В октябре 2018 года российский боец нанес поражение техническим нокаутом на турнире Bellator 207 американцу Рою Нельсону. На счету его 40-летнего соперника 13 побед в ММА при 6 поражениях. На турнире Bellator 207 Мэтт Митрион проиграл Райану Бейдеру единогласным решением судей.