«Феррари» представила новый болид на сезон — 2019 «Формулы-1»

Маранелло, Италия, , 14:58 — REGNUM Команда «Феррари» представила свой новый болид на предстоящий сезон «Формулы-1». Об этом 15 февраля сообщается на сайте команды.

Болид получил индекс SF90. В окраске автомобиля преобладает традиционный для «Феррари» красный цвет.

https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1096353786711429120

В новом сезоне за рулём нового болида будут выступать немецкий пилот Себастьян Феттель и гонщик из Монако Шарль Леклер.

Напомним, в сезоне-2018 за «Феррари» выступали Феттель и финский гонщик Кими Райкконен, который в 2019 году будет защищать цвета «Альфа Ромео».

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