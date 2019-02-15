Легкоатлетку из ЮАР призывают снизить уровень тестостерона– СМИ

Кейптаун, , 08:07 — REGNUM В Международной легкоатлетической ассоциации (IAAF) заявили, что все женщины, имеющие высокое содержание тестостерона в крови, должны быть причислены к категории мужчин. К этой категории отнесли и легкоатлетку из ЮАР Кастер Семеня, ее призывают снизить уровень тестостерона, сообщает ВВС Swahili.

Семеня, олимпийская чемпионка в беге на дистанцию 800 метров, опротестовала новое постановление IAAF, и подала на ассоциацию в суд. Слушания по делу пройдут на следующей неделе. «Я Мокгади Кастер Семеня. Я женщина, и я быстрая», — заявила Семеня.

Адвокаты IAAF сообщают, что биологически Семеня является мужчиной.

«Тем не менее мы признаем гендерную принадлежность спортсменов, зафиксированную документально, и разрешаем им участвовать в группе женщин», — прокомментировал представитель IAAF 13 февраля.

«Однако если бы врачи признали мужской пол Семеня, то она должна выступать за мужчин», — добавили представители ассоциации

IAAF призывает к справедливости на соревнованиях и требует, чтобы Семеня снизила количество гормона тестостерона.

На законодательном уровне IAAF планирует ввести законопроект об уровне тестостерона у легкоатлеток 26 марта, после завершения дела Семеня. Закон был составлен 1 ноября 2018 года, но так и не был принят.

Если закон будет принят, то Семеня не допустят до нескольких международных соревнований в 2019 году.