«Питтсбург» одержал победу над «Эдмонтоном» в домашнем матче

Питтсбург, США, , 07:28 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Эдмонтона» открыли счёт в первом периоде. Шайбу забросил нападающий Леон Драйзайтль.

Во втором периоде «Питтсбург» сравнял счёт и вышел вперёд. Точные броски на счету форвардов Брайана Раста и Теодора Блюгерса.

В третьем периоде нападающий «Пингвинз» Джаред Макканн отправил шайбу в пустые ворота соперника, установив окончательный счёт в матче.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 67 очков в 57 матчах. «Эдмонтон» идёт на 26-м месте, в активе команды 53 очка в 56 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

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