Ростовские гандболистки — в четвертьфинале Лиги чемпионов. Досрочно

Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обеспечил себе досрочный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде датский «Оденсе» со счётом 30:26. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба.

Больше всего забитых мячей на счету у Юлии Манагаровой — шесть, Анны Сень — четыре и Майи Петровой — три. Отличилась в матче и вышедшая из декретного отпуска олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова, отправившая в ворота хозяев площадки два мяча.

Теперь донская команда будет биться за более высокое место в группе. Это позволит завершить четвертьфинальное противостояние на домашней арене и заполучить более удобного соперника.

Датчанки же ведут отчаянную борьбу с «Копенгагеном» и «Брестом» за четвертое место в группе, дающее право сыграть в четвертьфинале турнира.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчанок тренирует испанский тренер Амброс Мартин. В его планах — победа в Лиге чемпионов.

«Однако, если это удастся нам уже в этом сезоне, я буду чувствовать, что моя работа еще не закончена. Хочу, чтобы каждый игрок и член тренерского штаба держал в голове только одну цель, к которой мы вместе идем. Возможно, это произойдет не в первый год нашей работы, но мы вместе сделаем все, чтобы взять первый в истории клуба заветный трофей Лиги чемпионов», — отметил наставник.

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