Рублёв не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Роттердаме

Роттердам, Нидерланды, , 15:54 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финальном поединке квалификации на турнир в Роттердаме немцу Петеру Гоёвчику, сообщает 10 февраля Sport 24.

В матче за попадание в основную сетку турнира российский спортсмен, являющийся 101-й ракеткой мира, проиграл немцу, являющемуся номером 61 в мировом рейтинге, в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 2:6.

Соперники провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Рублёв 11 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Его оппонент подал навылет 20 раз, смог реализовать три брейк-пойнта и трижды ошибся при подаче.

Соперник Гоёвчика по первому кругу турнира определится позднее.

Отметим, турнир в Роттердаме пройдет с 11 по 17 февраля, его призовой фонд составляет свыше 2 млн долларов.