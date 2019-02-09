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ЦСКА дома обыграл «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

Спорт

82:78 в пользу хозяев

ЦСКА дома обыграл «Реал» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА

Москва, 9 февраля 2019, 07:22 — REGNUM  Баскетбольный московский клуб ЦСКА переиграл мадридскую команду «Реал» в матче Евролиги по баскетболу, сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила во дворце «Мегаспорт» в Москве и закончилась со счетом 82:78 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал французский защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший в матче 21 очко. Ещё 15 очков у его американского коллеги по клубу Корри Хиггинса и 14 — у Даниэля Хэккета.

Отметим, по итогам игры московский клуб набрал такое же как у «Реала» количество очков в турнирной таблице баскетбольной Евролиги и занял в ней второе место.

Также отметим, это вторая в текущем сезоне победа ЦСКА над «Реалом», предыдущая — в ноябре, закончилась со счетом 93:88 в пользу московской команды.

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