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В Санкт-Петербурге открылся чемпионат России по джиу-джитсу

Спорт

Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу продлится до 10 февраля

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В Санкт-Петербурге открылся чемпионат России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

Санкт-Петербург, 8 февраля 2019, 22:01 — REGNUM  8 февраля в Спортивной школе олимпийского резерва «Комета» Петербург принял чемпионат и первенство России по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие свыше 800 сильнейших спортсменов более чем из 35 регионов России. Лучшие моменты первого дня чемпионата в фоторепортаже Андрея Пронина.

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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

Как сообщает spbdnevnik.ru, среди участников соревнований петербургские спортсмены, победители и призеры Всемирных игр — 2017 и чемпионата мира 2018 года: Илья Борок, Алла Падерина, Абдулбари Гусейнов, Александр Сак, Мгер Манукян, Никита Никитин, Михаил Костюк, Зайнутдин Зайнуков, Гайбер Ибрагимов и Гусейн Гусейнов. По результатам турнира будет сформирована сборная команда России на 2019 год.

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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
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Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
52
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
56
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
59
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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