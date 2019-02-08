В Санкт-Петербурге открылся чемпионат России по джиу-джитсу

Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM 8 февраля в Спортивной школе олимпийского резерва «Комета» Петербург принял чемпионат и первенство России по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие свыше 800 сильнейших спортсменов более чем из 35 регионов России. Лучшие моменты первого дня чемпионата в фоторепортаже Андрея Пронина.

Как сообщает spbdnevnik.ru, среди участников соревнований петербургские спортсмены, победители и призеры Всемирных игр — 2017 и чемпионата мира 2018 года: Илья Борок, Алла Падерина, Абдулбари Гусейнов, Александр Сак, Мгер Манукян, Никита Никитин, Михаил Костюк, Зайнутдин Зайнуков, Гайбер Ибрагимов и Гусейн Гусейнов. По результатам турнира будет сформирована сборная команда России на 2019 год.

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