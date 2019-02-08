Игры «Дети Азии» — вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона

Южно-Сахалинск, , 15:24 — REGNUM Зимние международные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске 8−17 февраля, соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.

«В первую очередь, игры «Дети Азии» — это вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона, после игр все объекты будут доступны спортсменам области и всего Дальнего Востока», — отмечает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Для временно исполняющего обязанности главы Сахалинской области Валерия Лимаренко это, конечно, большой вызов: обеспечить, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, и большой шанс сделать полезное для региона дело. Думаю, Валерий Лимаренко справится», — подчеркнула эксперт.

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