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Игры «Дети Азии» — вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона

Спорт

И при этом большой вызов для врио губернатора Сахалинской области — мнение эксперта

Южно-Сахалинск, 8 февраля 2019, 15:24 — REGNUM  Зимние международные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске 8−17 февраля, соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.

«В первую очередь, игры «Дети Азии» — это вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона, после игр все объекты будут доступны спортсменам области и всего Дальнего Востока», — отмечает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Для временно исполняющего обязанности главы Сахалинской области Валерия Лимаренко это, конечно, большой вызов: обеспечить, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, и большой шанс сделать полезное для региона дело. Думаю, Валерий Лимаренко справится», — подчеркнула эксперт.

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Международные спортивные игры «Дети Азии»
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