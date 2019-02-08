Первыми гостями нового отеля на Сахалине стали участники игр «Дети Азии»

Южно-Сахалинск, , 10:55 — REGNUM Более 200 юных спортсменов из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и Киргизии, прибывших в Южно-Сахалинск для участия в I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», разместятся в гибридном отеле, построенном резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», сообщает 8 февраля пресс-служба Минвостокразвития России.

Четырехэтажная гостиница с хостелом расположена у самого подножия горы Большевик, неподалеку от трасс горнолыжного курорта «Горный воздух». Единовременно объект может принять 220 гостей.

Реализация инвестиционного проекта стоимостью 242 млн рублей выполнялась по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока. Инвестору был предоставлен земельный участок площадью в 1 га, а также произведено подключение к существующим инженерным сетям. Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию создано 30 рабочих мест, количество которых будет удвоено.

Напомним, ТОР «Горный воздух» расположена в курортной местности Сахалинской области в соответствии с постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В состав территории вошли популярная база «Горный воздух», а также земельные участки, расположенные в Южно-Сахалинске.

Читайте также: В Южно-Сахалинске построят аквапарк и четырехзвездочный отель