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Первыми гостями нового отеля на Сахалине стали участники игр «Дети Азии»

Экономика

Реализация инвестиционного проекта позволит создать 60 рабочих мест

Южно-Сахалинск, 8 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Более 200 юных спортсменов из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и Киргизии, прибывших в Южно-Сахалинск для участия в I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», разместятся в гибридном отеле, построенном резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», сообщает 8 февраля пресс-служба Минвостокразвития России.

Четырехэтажная гостиница с хостелом расположена у самого подножия горы Большевик, неподалеку от трасс горнолыжного курорта «Горный воздух». Единовременно объект может принять 220 гостей.

Реализация инвестиционного проекта стоимостью 242 млн рублей выполнялась по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока. Инвестору был предоставлен земельный участок площадью в 1 га, а также произведено подключение к существующим инженерным сетям. Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию создано 30 рабочих мест, количество которых будет удвоено.

Напомним, ТОР «Горный воздух» расположена в курортной местности Сахалинской области в соответствии с постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В состав территории вошли популярная база «Горный воздух», а также земельные участки, расположенные в Южно-Сахалинске.

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