Спортсмен из Казахстана стал двукратным чемпионом мира по паратхэквондо

Анталья, Турция, , 07:55 — REGNUM Параспортсмен из Казахстана Нурлан Домбай занял первое место на чемпионате мира по паратхэквондо в Турции, сообщили 7 февраля в Национальном паралимпийском комитете Казахстана в Facebook.

Домбой завоевал «золото» в весовой категории до 75 кг, став двукратным чемпионом мира. Представитель Павлодарской области Карэн Овсепян завоевал третье место. Чемпионат мира по паратхэквондо проходил с 5 по 6 февраля в турецком городе Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля спортсмены из Казахстана завоевали шесть золотых медалей на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open в ОАЭ.

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