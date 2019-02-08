Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Спортсмен из Казахстана стал двукратным чемпионом мира по паратхэквондо

Спорт

Чемпионат по паратхэквондо проходил с 5 по 6 февраля в Анталье

Анталья, Турция, 8 февраля 2019, 07:55 — REGNUM  Параспортсмен из Казахстана Нурлан Домбай занял первое место на чемпионате мира по паратхэквондо в Турции, сообщили 7 февраля в Национальном паралимпийском комитете Казахстана в Facebook.

Домбой завоевал «золото» в весовой категории до 75 кг, став двукратным чемпионом мира. Представитель Павлодарской области Карэн Овсепян завоевал третье место. Чемпионат мира по паратхэквондо проходил с 5 по 6 февраля в турецком городе Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля спортсмены из Казахстана завоевали шесть золотых медалей на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open в ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Тхэквондисты из Казахстана завоевали пять золотых медалей на турнире в ОАЭ

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Паралимпийский спорт
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