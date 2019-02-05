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Вратарь «Ак Барса» Гарипов вернулся к тренировкам после травмы

Спорт

Гарипов не выходил на лёд с 21 декабря

Вратарь «Ак Барса» Гарипов вернулся к тренировкам после травмы
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Эмиль Гарипов

Казань, 5 февраля 2019, 15:54 — REGNUM  Вратарь казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам с командой после травмы. Об этом 5 февраля сообщается на странице клуба в Twitter.

Из-за травмы Гарипов не выходил на лёд в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 21 декабря.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер сыграл 22 матча в регулярном чемпионате, отразив 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,11.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав в 56 встречах 75 очков.

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