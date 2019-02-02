Клинкхаммер получил дисквалификацию на один матч в КХЛ, Рахимуллин – на три

Москва, , 12:55 — REGNUM Канадский нападающий хоккейного казанского клуба «Ак Барс» Роб Клинкхаммер дисквалифицирован на один матч и будет также повергнут денежном штрафу за удар в голову в матче его клуба с ЦСКА, сообщает 2 февраля официальный сайт КХЛ.

Кроме этого спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод драки на матче между командами «Слован» и «Сочи» и наказал по итогам рассмотрения нападающего сочинского клуба Дамира Рахимуллина за по повторную драку дисквалификацией на два матча (с учетом предыдущего взыскания за драку — на три матча) и наложением индивидуального штрафа.

Отметим, в текущем сезоне Клинкхаммер сыграл за «Ак Барс» в 52 матчах и набрал в них 22 (18 шайб и 4 результативные передачи).