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Клинкхаммер получил дисквалификацию на один матч в КХЛ, Рахимуллин – на три

Спорт

Клинкхаммер наказан за удар в голову, а Рахимуллин — за повторную драку

Москва, 2 февраля 2019, 12:55 — REGNUM  Канадский нападающий хоккейного казанского клуба «Ак Барс» Роб Клинкхаммер дисквалифицирован на один матч и будет также повергнут денежном штрафу за удар в голову в матче его клуба с ЦСКА, сообщает 2 февраля официальный сайт КХЛ.

Кроме этого спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод драки на матче между командами «Слован» и «Сочи» и наказал по итогам рассмотрения нападающего сочинского клуба Дамира Рахимуллина за по повторную драку дисквалификацией на два матча (с учетом предыдущего взыскания за драку — на три матча) и наложением индивидуального штрафа.

Отметим, в текущем сезоне Клинкхаммер сыграл за «Ак Барс» в 52 матчах и набрал в них 22 (18 шайб и 4 результативные передачи).

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