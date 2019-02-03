Глава ВФЛА не готов предсказать масштабы грядущих дисквалификаций

Москва, , 19:17 — REGNUM О масштабах дальнейших дисквалификаций российских спортсменов в связи с отправкой допинг-проб из московской лаборатории РУСАДА за рубеж можно только догадываться, заявил журналистам глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, его слова приводит 3 февраля «Матч ТВ».

«О каких масштабах дальнейших дисквалификаций идет речь? Об этом можно только гадать», — заявил Шляхтин и добавил, что за рубежом делается анализ и оценка проб, отправленных туда из московской лаборатории РУСАДА, и потому, считает глава ВФЛА, он не исключает всплеск каких-то моментов, которые увидят перепроверяющие пробы люди.

Кроме этого, Дмитрий Шляхтин рассказал, что на будущей неделе ВФЛА проведет беседу с 12 дисквалифицированными ВАДА российским легкоатлетами и из них только трое на данные момент действующие спортсмены. При этом глава ВФЛА подчеркнул, что бремя судебных издержек по этим 12 делам ляжет тяжелым бременем на федерацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 февраля, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации 12 российских легкоатлетов на различные сроки за использование допинга.