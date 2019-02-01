Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 легкоатлетов из России

Лозанна, Швейцария, , 18:49 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации 12 российских легкоатлетов за использование допинга. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба CAS.

Под дисквалификацию попали следующие российские легкоатлеты: Иван Ухов, Люкман Адамс, Светлана Школина, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Иван Юшков, Юлия Кондакова, Мария Беспалова, Татьяна Фирова, Гульфия Агафонова, Анна Булгакова и Татьяна Белобородова.

Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Также известно, что дисквалификация Агафоновой и Белобородовой продлится восемь лет. Легкоатлеты Фирова, Школина, Ухов, Адамс, Булгакова, Юшков и Кондакова дисквалифицированы на четыре года. Легкоатлетка Ганеева дисквалифицирована на два года. Беспалова уже отбывает дисквалификацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) было приостановлено ещё в 2015 году. Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте ранее в этом сюжете: ОКР: российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под флагом России