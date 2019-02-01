Си Цзипньпин поведал главе МОК о том, какая будет Зимняя Олимпиада в Пекине

Пекин, , 10:03 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и обсудил с им вопросы грядущей Зимней Олимпиады в Пекине 2022 года, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Председатель Си принял Баха в Народном доме собраний. Он потдчеркнул .что китайское правительство твердо придерживается принципам «экологичности, инклюзивности, открытости и антикоррупционности» при организации Олимпиады, отметив, что подготовка к мероприятию идет с опережением графика.

Выражая абсолютное неприятие допинга в спорте, Си заявил, то Китай «должен сделать Олимпиаду насколько чистой и прозрачной, насколько таковыми являются снег и лёд». Китайский лидер также пообещал главе МОК всю необходимую поддержку в деле развития спорта и продвижения мира во всем мире.

Напомним, что Томас Бах приехал в Пекин для инспекции олимпийских объектов в города Чжанцзякоу и Яньцин 29 января. Как отмечают китайские СМИ, он был глубоко впечатлен степенью организации, динамикой и эффективностью проводимых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, Томас Бах 30 января встретился с главой китайского информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао, во время которого было объявлено, что МОК признал это СМИ международным со всеми вытекающими для него выгодами при освещении Олимпиады.

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