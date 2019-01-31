Конгресс США поддержал «законопроект Родченкова»

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM «Законопроект Родченкова» об уголовном наказании за допинг поддержали Сенат и Палата представителей США. Об этом сообщает Inside the Games.

Законопроект предполагает наказание в виде штрафа до $1 млн и тюремное заключение до 10 лет за применение допинга. При этом предполагается, что закон будет распространяться на международные соревнования за пределами США, включая чемпионаты мира по разным видам спорта и Олимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был внесён на рассмотрение в декабре 2018 года и был назван по имени информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Напомним, в 2016 году Родченков обвинил Россию в допинговых нарушениях, из-за чего были дисквалифицированы и лишены наград десятки российских спортсменов. В 2018 году Спортивный арбитражный суд (CAS) не подтвердил его обвинения.

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