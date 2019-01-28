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Каратисты из Казахстана стали призерами международного турнира в Париже

Спорт

Международный турнир во Франции является квалификационным для получения олимпийских лицензий

Париж, 28 января 2019, 11:14 — REGNUM  Спортсмены из Казахстана завоевали три бронзовые медали на международном турнире во Франции по каратэ, сообщили 28 января в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

Спортсмен Дархан Асадилов в весовой категории до 60 кг одержал верх над каратистом из Саудовской Аравии Альбашером Сауд. В весовой категории до 67 кг третье место занял Дидар Амирали, который оказался сильнее марокканца Закария Аюпа.

В напряженном поединке с итальянцем Донофрио Франческо победу одержал Асылбек Муратов, также занявший третье место. Международный турнир во Франции является квалификационным для получения олимпийских лицензий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по универсальным боевым искусствам. Первое место в весовой категории до 65 кг занял боец из Казахстана Фараби Сауытбаев.

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