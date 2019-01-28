Фернандо Алонсо выиграл гонку «24 часа Дейтоны»

Датона-Бич, США, , 10:07 — REGNUM Двукратный чемпион автогонок «Формула-1» Фернандо Алонсо стал победителем гонки на выносливость «24 часа Дейтоны», которая ежегодно проводится в США.

Алонсо выиграл гонку в составе экипажа «Кадиллака», в который также входили и японец Камуи Кобаяси, американец Джордан Тейлор и голландец Ренгер ван дер Занде.

Второе место занял другой экипаж «Кадиллака» в составе Фелипе Насра, Пипо Дерани и Эрика Керрана. Замкнул тройку экипаж Александера Росси, Элио Кастроневеса и Рики Тейлора.

Добавим, что в 2018 году Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана». Экс-чемпион «Формулы-1» покинул «королевские автогонки» после прошлого сезона и продолжит карьеру в североамериканской лиге IndyCar.