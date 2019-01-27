Норвежский горнолыжник Свиндаль закончит карьеру после ЧМ в Швеции

Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Горнолыжник из Норвегии Аксель Лунд Свиндаль намерен завершить свою спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года, который будет проходить с 5 по 17 февраля текущего года в Оре (Швеция), сообщает 27 января онлайн-телеканал Laola1.

Шведский спортсмен вынужден из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска правого колена принять такое решение. Ранее Свиндаль не смог по этой же причине принять участие в соревнованиях на этапе Кубка мира по скоростному спуску в Китцбюэле (Австрия).

Отметим, 36-летний Свиндаль выступает на КМ по скоростному спуску с 2001 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. Также среди наград шведа два Хрустальных глобуса и победы на 36 этапах Кубка мира.