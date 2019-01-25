«Зенит» потерпел второе поражение подряд в кубке «Матч Премьер»

Доха, , 20:19 — REGNUM 25 января между коллективами «Зенит» и «Спартак» на стадионе «Аспир Академия поле №5» был разыгран матч 2-го тура товарищеского Кубка «Матч Премьер». Противостояние завершилось крупной победой «красно-белых».

Первый мяч на 28-й минуте матча забил молодой российский форвард Георгий Мелкадзе — 0:1. В следующей же атаке Денис Глушаков удвоил преимущество в счете — 0:2. На 73-й минуте экс-форвард сборной Бразилии Луис Адриано отличился забитым мячом — 0:3.

Статистика матча («Зенит"/"Спартак»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 4/9

Процент владения мячом 51%/49%

Поданные угловые 2/5

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 1-ю позицию. «Зенит» без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Смольников, Маркизио, Эрнани, Кузяев, Дриусси, Шатов, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Кутепов, Глушаков, Ханни, Мелкадзе, Гулиев, Ломовицкий, Зе Луиш.

Голы: Мелкадзе 28 — 0:1, Глушаков 29 — 0:2, Адриано 73 — 0:3.