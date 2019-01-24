«Фенербахче» безвольно вылетел из Кубка Турции от «Умраниеспора»

Анкара, , 22:29 — REGNUM 24 января между коллективами «Фенербахче» и «Умраниеспор» на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» был разыгран второй матч 1/8 финала Кубка Турции 2019. Противостояние завершилось очередной победой гостей.

Единственный мяч в конце матч забил бразильский вингер Леандриньо Барриос после передачи Серкана Гёксу — 0:1.

Статистика матча («Фенербахче»/»Умраниеспор»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 55/45%

Нарушения правил 17/14

Поданные угловые 6/4

По сумме двух матчей «Умраниеспор» прошел дальше со счетом 2:0 (1:0, 0:1).

Стартовые составы команд на матч:

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Озбайракли, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Фрай, Айю, Вальбуэна, Бензья, Слимани.

«Умраниеспор»: Огур, Окумус, Ацил, Субаши, Текдал, Темелтас, Алтинтас, Гёксу, Айдин, Чичек, Василогианнис.

Желтые карточки: Чичек — 60, Субаши — 70, Темелтас — 85.

Красные карточки: Шкртел — 67.

Голы: Барриос 89 — 0:1.