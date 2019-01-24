«Фенербахче» безвольно вылетел из Кубка Турции от «Умраниеспора»

Анкара, 24 января 2019, 22:29 — REGNUM 24 января между коллективами «Фенербахче» и «Умраниеспор» на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» был разыгран второй матч 1/8 финала Кубка Турции 2019. Противостояние завершилось очередной победой гостей.
Единственный мяч в конце матч забил бразильский вингер Леандриньо Барриос после передачи Серкана Гёксу — 0:1.
Статистика матча («Фенербахче»/»Умраниеспор»)
Удары 14/8
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения мячом 55/45%
Нарушения правил 17/14
Поданные угловые 6/4
По сумме двух матчей «Умраниеспор» прошел дальше со счетом 2:0 (1:0, 0:1).
Стартовые составы команд на матч:
«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Озбайракли, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Фрай, Айю, Вальбуэна, Бензья, Слимани.
«Умраниеспор»: Огур, Окумус, Ацил, Субаши, Текдал, Темелтас, Алтинтас, Гёксу, Айдин, Чичек, Василогианнис.
Желтые карточки: Чичек — 60, Субаши — 70, Темелтас — 85.
Красные карточки: Шкртел — 67.
Голы: Барриос 89 — 0:1.