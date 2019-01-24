Четверг, 24 Января 2019 года
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Петра Квитова стала первой финалисткой Australian Open

Спорт

Квитова обыграла Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0

Мельбурн, Австралия, 24 января 2019, 08:19 — REGNUM  Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:0.

Квитова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 2 реализованных брейков.

В финале турнира Квитова сыграет с победительницей матча между другой чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и японкой Наоми Осакой.

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