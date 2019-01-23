Курский «Авангард» принял в состав нового игрока

Курск, , 19:49 — REGNUM Воспитанник московского футбольного клуба «Спартак», липчанин Максим Григорьев 22 января присоединился к курской команде «Авангард» на сборе в Турции. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Григорьев приступил к тренировкам в составе курского «Авангарда» и в ближайшие дни подпишет контракт. Футболист выступал за национальную сборную России в четырех матчах, принимал участие в розыгрыше Лиги Чемпионов и Лиги Европы, в 2018 году перешёл в ФК «Балтика», а в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги, забив четыре мяча.

«Надо побороться за места, за выход в премьер-лигу, для этого я и пришел сюда. «Авангард» знаю, мы играли с ним. Хочу как можно больше голов забить, больше пользы принести команде», — прокомментировал Григорьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 января команда вылетела на сборы в Турцию после скандала, когда «Авангарду» прочили скорую гибель. После того, как стало известно о многомиллионных долгах, президент Николай Волокитин написал заявление об отставке, а члены команды начали подавать заявления о расторжении контрактов из-за того, что не получили деньги за прошлый сезон. Врио губернатора пришлось успокаивать и футболистов, и болельщиков.

«Задачи по закрытию курского «Авангарда» не стоит, напротив, мы собираемся оказать ему всестороннюю поддержку. Объём финансирования из бюджета Курской области сохранится на прежнем уровне. Будут привлекаться дополнительные средства», — заявил глава региона.

После встречи Романа Старовойта с руководством клуба 18 января Николай Волокитин решил отозвать заявление об уходе. Врио губернатора заверил, что в течение нескольких дней будет погашена часть долгов, в том числе и по зарплате игроков. Команда будет участвовать в соревнованиях кубка России.

Далее привлекать спонсоров для работы с командой будет созданный в конце 2018 года попечительский совет, первое заседание которого назначено на март. А до этого воронежская компания проведёт финансовый аудит — по словам Старовойта, это было первым требованием потенциальных спонсоров. После турецких сборов в феврале «Авангард» примет участие в играх на Кубок ФНЛ, которые пройдут на Кипре. Деньги на эти цели также выделены.

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