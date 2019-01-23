Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин сделал хет-трик и отдал результативную передачу в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Однако в этом матче «Кэпиталз» проиграли в овертайме со счётом 6:7.

Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который забросил три шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Кэпиталз». При этом его точный бросок в овертайме принес «Шаркс» победу.

Замкнул тройку нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, ставший автором дубля в игре с «Кэпиталз».

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