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Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Спорт

Овечкин сделал хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Сан-Хосе»

Вашингтон, 23 января 2019, 13:38 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин сделал хет-трик и отдал результативную передачу в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Однако в этом матче «Кэпиталз» проиграли в овертайме со счётом 6:7.

Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который забросил три шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Кэпиталз». При этом его точный бросок в овертайме принес «Шаркс» победу.

Замкнул тройку нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, ставший автором дубля в игре с «Кэпиталз».

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