В Астане открылась школа для спортсменов с инвалидностью

Астана, , 07:44 — REGNUM В паралимпийском тренировочном центре Астаны состоялась официальная церемония открытия детско-юношеской спортивной школы для спортсменов с ограниченными возможностями, сообщили 22 января в пресс-службе управления культуры и спорта Астаны.

На конференции, посвященной открытию школы, глава управления Болат Мажагулов рассказал об особенностях работы созданного учреждения. В школе для спортсменов с инвалидностью действуют секции по 17 видам спорта. Тренировки всех спортсменов проходят на базе Паралимпийского тренировочного центра. В настоящее время в специальной школе работают 24 тренера и занимаются около 400 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2018 года бывший аким (мэр) Астаны Асет Исекешев заявил, что в 2018 году в городе будет запущен паралимпийский тренировочный центр международного уровня. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге (312 млн рублей по курсу на 31 мая 2018 года).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане построят паралимпийский тренировочный комплекс