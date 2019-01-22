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Исполком WADA подтвердил статус Российского антидопингового агентства

Спорт

В WADA признали удовлетворительными результаты аудита РУСАДА

Монреаль, Канада, 22 января 2019, 18:59 — REGNUM  Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании 22 января принял решение подтвердить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Отмечается, что комитет рассмотрел отчёт комиссии по соответствию о прогрессе, достигнутом РУСАДА, который был представленный по итогам аудита 11−12 декабря, и признал результаты удовлетворительными.

В заявлении WADA указывается, что российские уполномоченные органы активно сотрудничали с агентством и помогли экспертам получить всю необходимую информацию из базы данных Московской лаборатории.

«После подтверждения их подлинности, пробы будут переданы WADA в соответствующие международные спортивные федерации для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре пресс-служба WADA сообщала, что экспертам организации согласно плану был предоставлен доступ к Московской лаборатории для извлечения данных, однако работа не была завершена в срок по причине того, что оборудование экспертов не прошло обязательную сертификацию в соответствии с российским законодательством. В начале января экспертная группа WADA из трех человек вновь посещала Москву.

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